Hezbollah is the victor.

We hebben het opgezocht en het antwoord luidt Ali in godsnaam wat lul je nou. Hezbollah verloor sinds 8 oktober al voor de ongekend hevige luchtaanvallen van de afgelopen dagen meer dan 500 leden, duizenden raakten gewond in het pieperfiasco dat 1.500 man aan de zijlijn zette, de gehele communicatie-infrastructuur ligt plat, die wanhopige eerste ballistische raket richting Tel Aviv werd hedenochtend door David uit de lucht geslingerd, het hoofd van de raketdivisies werd gisteren gedood en datzelfde gold al voor zo'n 80% van de onderstaande chain of command.

Waar heeft Ali het nou over? Hier ons vermoeden. Tot ieders verrassing zei Irans MinBuz gisteren ineens dat Iran bereid is tot de herstart van onderhandelingen over Irans atoomprogramma's, en dat is echt de eerste toenadering richting het Westen sinds 2016.

De bovenstaand tweet voelt als een soort laatste eerbetoon, een doodskus op de lippen van verloren zaak genaamd Hezbollah.