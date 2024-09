Mijn grote vriend, mentor, criticus, regisseur en Radio Bergeijk medemaker is dood. @PieterBouwman is gisteren een acute natuurlijke dood gestorven. Dat is hartbrekend maar ook genadig omdat bij hem drie maanden geleden ongeneeslijke en uitgezaaide longkanker was… pic.twitter.com/KJcVqcTR3U

Pieter Bouwman is dood. Dat is ontzettend jammer want Pieter Bouwman was een van de grappigste mensen van Nederland en heeft een aantal van de allergrappigste dingen ooit gedaan en dat kan hij nu dus niet meer. Samen met Hans Teeuwen maakte Bouwman onder meer De Mannen van de Radio, en dat was ontzettend grappig, en samen met George van Houts Radio Bergeijk, en dat was ook ontzettend grappig. Er waren ook dingen minder grappig aan Pieter Bouwman maar het allerminst grappige is dat hij nu dood is. Hij werd 66 jaar. RIP.