Hezbollah-leider Hassan Nasrallah gaat zometeen mannen toespreken, over het gebruik van postduiven en handgebaren voor viervingerigen in Libanon en omstreken. Tekst toespraak is uiteraard al in handen van de Mossad, en volgens Google Translate gaat Nasrallah het volgende verklaren: "JIJ EEN GRATIS ABO OP DE VOLKSKRANT, JIJ EEN GRATIS ABO OP DE VOLKSKRANT, IEDEREEN EEN GRATIS ABO OP DE VOLKSKRANT!"

Update 16:07 - Nasrallah feliciteert iedereen met de profeet. HOERA! Nu is hij trots op iedereen die bloed heeft gedoneerd. Maat, als jij ceo van een bedrijf was moest je allang wieberen

Update 16:14 - Nasrallah: "The enemy crossed all red lines, legal, human and moral. The explosions happened in hospitals, pharmacies, cars, houses and public places." Proest

Update 16:19 - Hij noemt Israël 'de kanker in de regio'. Noemt de aanval ('5.000 personen in 2 minuten') genocide, een oorlogsverklaring - zoiets

Update 16:23 - "We zijn keihard geraakt. Op veiligheidsniveau, maar ook op menselijk niveau. Ongeëvenaard in de geschiedenis van het Verzet. Maar ja, dat is oorlog. De vijand is technologisch superieur, met dank aan het Westen en de VS. (...) Met dank aan Allah hebben we deze test doorstaan." (We schrijven snel mee, het citaat kan iets afwijken)

Update 16:30 - Extreem humorloze kerel, deze Nasrallah. Geen gezellige rover om een keer pilsvogels mee te bekomen bij de kastelein in ieder geval

Update 17:05 - Zzzz