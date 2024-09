We hadden u al uitgelegd waaróm we thuis zitten in plaats van op dat circuit (was ook vijf jaar terug, maar goed) en met de televisie op standje turbo gaan we kijken naar de inhaalrace van Lando Norris. De titelconcurrent van Max Verstappen maakte er een potje van tijdens de kwali (had ook pech) en start op P17. Verstappen zelf kwam niet verder dan P6. De baan is razendsnel, met een lang recht stuk, en onvergeeflijk. Kareltje Leclerc is hier rap, maar pompt 'm ook met regelmaat in de muur. We zitten er lekker klaar voor, de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zin in brokken! Later meerrrr.