Mediumgrappig verhaal dat we ieder jaar maar moeten herhalen: OOIT zouden we dus met de hele meute naar Azerbeidzjan. Nogal een humorloos land en die Aliyev is ook maar een rare rover, maar ach, gegeven paard enzo. Vraag niet waarom, maar 'we' zouden dus via via ergens in bocht zoveel met uitzicht op het circuit en alles was al in kannen en kruiken. Nou, die kan bleek van gebarsten glas en de kruik was niet gemaakt door een pottenbakker maar door een koekenbakker. En toen keken we de race niet vanaf bocht 3 met een pilsvogel in de hand, maar vanaf driezitsbank 1 met Samantha in de nek. Aangezien we geen reet zin hebben om in de toekomst alsnog naar Azerbeidzjan af te reizen - ze bekijken het maar - houden we het gewoon bij de televisie. Nu LIVE, de F1 kwalificatie voor de Grand Prix van Baku.

UPDATE - LOL, Norris eruit in Q1

UPDATE - Leclerc Pole, vervolgens Piastri, Sainz, Pérez, Russell, Verstappen (6)