Goede morgen voor iedereen behalve de verdachte "in het zwart" die vannacht is weggerend "richting de moskee" (deze moskee) nadat er in de Allard Piersonstraat in Rotterdam een enorme brand is ontstaan, waardoor 40 mensen zijn ge毛vacueerd en twee mensen naar het ziekenhuis moesten. "De brand aan de Allard Piersonstraat ontstond rond 04:30 uur, en lijkt te zijn ontstaan door een explosie. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er is voor de brand namelijk een knal gehoord. (kijk, dat is deduceren, red.) De brand breidde daarna al snel uit naar naastgelegen woningen en is nog steeds niet onder controle." We updaten.