Fleur Agema heeft besloten om de apenpokkenvaccins niet naar Afrika te sturen maar ze lekker hier te houden. Voor als we zelf de pokken krijgen. We kunnen natuurlijk ook gewoon de grenzen sluiten voor al het inkomend verkeer uit Afrika. Want dat werkte met Covid ook zo goed. Ondertussen vroegen wij ons af of het niet ook een beetje zou helpen om vaccins die toch bijna over datum zijn niet gewoon beter toch naar Afrika te sturen in plaats van weg te gooien. Maar als we dan toch dingen bij de bron aan gaan pakken kunnen we net zo goed al het reizen verbieden. En sex. En apen. Of wat je maar leuk vindt. Waarom leuke dingen doen, als je ook de hele dag in blinde paniek kunt doorbrengen?