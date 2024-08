Het exacte citaat uit de bovenstaande reclame van vandaag: "History shows very plainly that evil only respects one thing: unyielding strength. When I'm back in The White House our enemies will know that if you spill a drop of American blood, we will spill a gallon of yours." Kijk, daar wordt eindelijk iets gezegd en de deterring posture tegenover Iran van een vintage Trump met z'n vinger op de trekker is iets waarin Kamala hem niet gaat kunnen overtreffen, ook niet als ze luidkeels verkondigt: "I’ll ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world."