Toen Trump de Republikeinen vroeg een grenswet niet aan te nemen om dit onderwerp tijdens de verkiezingen te kunnen uitmelken, werd weer eens bewezen dat de politieke strijd belangrijker is dan belangen van de samenleving of migranten. Dat hij misschien hetzelfde probeerde in het buitenland, wordt ontkend . Noodhulp in de vorm van asiel hebben drie miljard achterblijvers overigens niets aan.

Kamala stond voor de DNC al op voorsprong en loopt verder uit. Dat is problematisch voor honderden veroordeelde Trump-handlangers die nog op een presidentieel pardon wachten. Nogal wat vertrouwelingen van Trump zouden uit angst voor hun eigen strafzaak weleens kunnen gaan zingen in ruil voor strafvermindering of immuniteit. Trump kan ze geen pardon, hulp of baantje meer bieden.

Trump heeft geen effectieve inhoudelijke verdediging. De fraude van de Trump Corporation (355 miljoen boete) en de Hush Money Case zijn delicten van voor zijn presidentschap. Een uur lang bedelen in Georgia om 11.780 stemmen is niet alleen het delict, het is gelijk een bekentenis. Trump bekende geheime documenten te hebben in Mar-a-Lago. Nucleaire geheimen kan een president niet vrijgeven.

Trump werd nog niet aangeklaagd in Arizona voor fraude met valse kiesmannen. Trump eiste van Pence om de verkiezingen niet te certificeren vanwege die fraude. Rolling Stone schreef over bijna 70 verkiezingsmedewerkers die de komende verkiezingen in gevaar brengen, door bijvoorbeeld niet te certificeren. Als er lokaal geen uitslag is, dan kan de staat of federatie geen winnaar aanwijzen.

Trump hoopt namelijk op een herhaling van 1824. Toen was er geen kandidaat die meer dan de helft van de kiesmannen achter zich had, dus trad het twaalfde amendement in werking en mocht het Congres besluiten. John Adams werd toen aangewezen, ondanks dat hij niet de meeste kiesmannen of stemmen had. Dat wilde Trump in 2020, en nu weer. Hij heeft ongeregeldheden nodig.

Nog voor de verkiezingen van 2016 is Roger Stone bezig met een stop de steal campagne. De beschuldigingen van verkiezingsfraude werden gedicteerd voordat de verkiezing plaatsvond. Zijn motto is “the Big House or the White House”. Erop of eronder. De liefde voor Trump is voor Roger Stone inmiddels voorbij. De rechterlijke macht is te traag om hen op het rechte pad te houden.

De huisadvocaat van Trump -Giuliani- kwam niet met bewijzen in zestig rechtszaken. Ze kwamen niet met bewijzen toen Foxnews werd aangeklaagd en 787 miljoen mocht betalen. Hij kwam niet met bewijzen in de smaadzaak van twee verkiezingsmedewerkers en werd veroordeeld om 148 miljoen te betalen. Hij kwam ook niet met bewijzen om te voorkomen dat hij werd geschrapt als advocaat.

Toch gelooft nog steeds een derde van de kiezers dat er sprake is van grootschalige fraude. Dat geloof eindigde in de bestorming van het Capitool. Trump liet met Taylor Swift deepfakes zien hoe makkelijk vervalsingen zijn. We kunnen binnen een paar jaar echt en nep niet meer van elkaar onderscheiden. Ik hoop dat Taylor Swift hierop een civiele zaak start, om dit te ontmoedigen.

Dankzij de ene strafzaak, moet de andere worden uitgesteld. Er is nog nooit een president vervolgd, dat levert regelmatig terechte vragen aan een Hof, lokale Hoge Raden en de Federale Hoge Raad . De verdediging van Trump is gebaseerd op en afhankelijk van uitstel en gekozen worden als president. Ik hoop oprecht dat Trump honderd wordt, zodat dit juridische project voltooid wordt.

De immuniteit die Trump van het Amerikaanse Federale Hooggerechtshof kreeg, is vrij uitgebreid. Tussen de regels door eisen ze dat het Amerikaanse Congres op tijd een afzetting moet doen, ook al gaven de advocaten van Trump aan dat het strafrecht dit sowieso zou moeten behandelen. Het is ook een hint aan de kiezer om goed na te denken over het karakter van een kandidaat.

Hier worden echt de grenzen van electorale en juridische systemen getest. Het gebruik van stemcomputers is kansloos, want dan kan alleen een kleine groep mensen met de juiste kennis, ervaring, tijd, energie, geld en toegang nog een verkiezing controleren. Dat wordt door artificiële intelligentie elk jaar moeilijker. Computers vrezen geen celstraf, dus moet dus alles met de hand.

Robert F Kennedy stapte uit de race met een berg statistiek die onsamenhangend leek, bijvoorbeeld dat obesitas eindigt in onnodige zorgkosten. Dat Kennedy uit de race stapte, is een godsgeschenk voor Trump, hij vraagt zijn kiezers op Trump te stemmen. Dit kan net het procentje zijn dat hij nodig heeft. De Trump-kiezer gelooft namelijk nog rotsvast dat hij de enige Messias is.

Amerikaanse politieke stabiliteit of eenheid is nog heel ver weg.