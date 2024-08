Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell and Haim Perry’s bodies were rescued from the Khan Yunis area in Gaza. They were abducted by Hamas on Oct. 7. The rescue operation was enabled by precise intelligence from the ISA, intelligence…

Yagev Buchshtab. Dood. Alexander Dancyg. Dood. Avraham Munder. Dood. Yoram Metzger. Dood. Nadav Popplewell. Dood. Haim Perry. Dood. Voornamelijk kerels op leeftijd die door de troetelbeertjesbrigades van Hamas zijn meegenomen naar het paradijs om weg te rotten in een tunnel onder Khan Younis. De NOS: "Het is niet duidelijk hoe en wanneer de mensen zijn omgekomen." Nou ja, laten we toch in ieder geval stellen dat als Hamas ze lekker met rust had gelaten, ze nu nog hadden geleefd. The Hostages Families Forum, een organisatie die families van gegijzelden vertegenwoordigt: "The immediate return of the remaining 109 hostages can only be achieved through a negotiated deal. The Israeli government, with the assistance of mediators, must do everything in its power to finalise the deal currently on the table."