Ten eerste: verbazingwekkend dat de VN blijkbaar genoeg zelfreinigend vermogen heeft om tot onderzoek en zelfs ontslag over te gaan na Israëlische aanklachten dat 19 UNRWA-medewerkers zich bezigden met de ontvoering van Israeli's, wapenopslag en munitie-distributie.

Ten tweede: genieten van de 'design by committee'-taal waarmee de kwestie gecommuniceerd wordt. Zowel de bovenstaande VN-woordvoerder Farhan Haq als het officiële UNRWA-persbericht spreekt van:

"For the remaining nine cases, the evidence – if authenticated and corroborated – could indicate that the UNRWA staff members may have been involved in the attacks of 7 October."

Een hoop ifs, coulds en mays maar we ontslaan ze wel! UNRWA-baas Philippe Lazzarini: "I have decided that in the case of these remaining nine staff members, they cannot work for UNRWA. All contracts of these staff members will be terminated in the interest of the Agency."

Maar 7 oktober, wat was dat ook alweer?