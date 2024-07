Professioneel golfer Bryson DeChambeau heeft golfend YouTube op zijn kop gezet. In zijn serie Break 50, waarbij het de uitdaging is om minder dan 50 slagen over 18 holes te doen, was voormalig president Donald Trump te gast. Allemaal technisch golf-geleuter dat ons grotendeels boven de pet gaat, maar ook voor de leken is dit een fascinerende video.

Golfende Trump is misschien wel de beste Trump. In ieder geval de meest relaxte. Hij ratelt niet over stolen elections, Biden migrant crime of crazy Nancy Pelosi. Nee, hij toont een uur lang niets anders dan zijn liefde voor het spelletje. Hij rijdt zichzelf en DeChambeau in zijn presidentiële golfkar van green naar green, terwijl hij Sarah Brightman over zijn presidentiële stereosysteem laat klinken. Hij toont oprechte interesse en erkent zowaar zijn meerdere in DeChambeau, die hij consequent "partner" noemt. Onverdienstelijk is het spel van Trump echter niet te noemen. Het lukt hem om meerdere keren een betere slag te slaan dan de wereldtopper.

Ons favoriete detail: de colonne van tientallen golfkarren met Secret Service die soms op de achtergrond te zien is. Al met al een BINDENDE KIJKTIP.