Dat is toch een beetje hoe het gaat met beloftes van politici. Dat ze zeggen dat de zon weer gaat schijnen, maar dat ze er niet bij vertellen dat het ondertussen ook de hele tijd regent en bewolkt is en je dus helemaal niks van die zon te zien krijgt terwijl de hoge heren zelf lekker naar Boedapest zijn vertrokken. En ondertussen zit afgehaakt Nederland met de gebakken peren, alsook tevens met onweer, regen, en zelfs kans op hagel. HAGEL. "De temperatuur loopt amper verder op. Dat is toch wel wat teleurstellend voor juli." Toch wel ja.