Nadat president Reagan in 1981 een aanslag overleefde, wezen in 1984 slechts 49 staten hem aan voor een tweede termijn. Dit terwijl hij dezelfde approval rating had als Clinton, Nixon en Truman na vier jaar regeren. De VS kent een diepgeworteld adagium “United we stand, divided we fall”. Presidenten worden in tijden van oorlog altijd herkozen. Trump is verheven van keizer tot godheid.

Tijdens de aanslag is bizar vaak op Trump geschoten. Eerst een paar keer serieus gericht, daarna een kort paniekerig salvo. Dit terwijl de schutter al minutenlang werd aangewezen door het publiek. Deze details gaan er bij meer dan de helft van de Amerikanen absoluut niet in. Een aanslag is al moeilijk te verkroppen, dit ongekende amateurisme ontsteekt zelfs tegenstanders van Trump in blinde woede.

Zo lukte een dame uit het beveiligingsteam van Trump niet om haar wapen in haar holster te duwen, toen Trump aankwam in het ziekenhuis, lukte het haar nog steeds niet. Deze vrouwen zijn fysiek verticaal te kort om als levend schild te dienen of een schutter zicht te ontnemen. Er zijn echt zat vrouwen die prima kunnen schieten, deze incompetentie gaat veel verder dan positieve discriminatie.

De directrice van de Amerikaanse geheime dienst was hiervoor hoofd beveiliging van cola en chips. Deze benoeming van Biden wordt niet begrepen door Republikeinen, militairen of lijfwachten. Hier had toch echt iemand met kennis van zaken met decennia interne ervaring moeten staan. Ook hier is niet het probleem dat ze een vrouw is, het is een probleem dat ze een compleet irrelevant CV heeft.