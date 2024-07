Hallo gemeenten, willen jullie een AZC? Antwoord: JAAAA. Hallo gemeenten, willen jullie een munitie-opslag? Antwoord: NEEEE. Zo gaat het nou altijd in Nederlandje. Tijd voor landschapsfilosoof en bouwdeskundige P. Stift om met een eenvoudige werkbare en betaalbare oplossing te komen. Kijken = kopen.

Dat plan van Defensie (zie kaartje) keilen we - toedeledokie - in de prullenbak, wegens onnadenkende raamambtenaren in een Haagse Autocraten Toren. Dalfsen, Weerselo, Zoelen, Hummelo, Zevenaar vallen af wegens schitterende durpjes op Eeuwen Oud Land, en héééél erg duur qua onteigening/uitkoping/sloop en idiote bufferzone's van 2 kilometer. Blijf af, dat land is Hun Land, al 1000 jaar. Check hier de ontluisterende reportage over Dorien Brussen (geheime zus -red) in Toldijk die met een stiekeme sloopkaart aan de Toldijkse keukentafel teneinde raad is.

Dronten en Biddinghuizen zijn ook een NO GO. Wegens Flevoland, en Flevoland = eten. Allemaal leuk en aardig 1 miljard 155mm granaten, maar als je er niks te vreten bij hebt dan is de lol er snel af.

En dat terwijl er al een ideale munitie-opslag extraspeciaal voorhanden is, op een AAA-lokatie. De Marker Wadden! Stom zinloos vogelaarsprojectje van Postcodeloterij/ Natuurmonumenten en wat onnadenkende raamambteraren in een Haagse Autocraten Toren, uit de laffe luie laatkapitalistische hoogconjunctuur Rutte234. De Marker Wadden zijn ideaal als munitie-opslag. Geen pottenkijkers, geen bufferzones, geen drommen boze onthutste burgers (paar zure ambtenaren welja), en die vogeltjes blijven komen wegens lekker rustig, open vaarwater naar Lelystad (Airport) en Amsterdam (Havens). Helideckje maken voor verbinding met De Kooy. Misschien alleen even tunnelbuisje (50 km) graven naar 't Harde. Buitenkans LKOL Tuinman!