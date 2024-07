Majestueuze racerij in Engeland met Max Verstappen tegen de Britse armada. In 1666 moesten we ook tegen de Britse armada en toen wonnen we glorieus, omdat Michiel de Ruyter (een held) zo veel Red Bull had gedronken dat-ie er vleugels van kreeg. De slagvolgorde is Russell, Norris, Hamilton (allemaal uit het land der lelijken) en dan ONZE Max Verstappen op P4. Podium of jodium en in Engeland hebben ze het al niet zo op Verstappen, dus dat wordt lachen. Hopelijk beukt-ie er iemand af in Copse. Later meer.

UPDATE - Dikke vette race. Opa Hamilton wint. Verstappen - knoeit aanvankelijk met z'n auto - komt nog heeeeel dichtbij. Norris op P3