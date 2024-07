Broeide en borrelde al even tussen die twee en een confrontatie was dan ook onvermijdelijk - ook al zijn het ""vrienden"". Want weet je wie tussen 1939 en 1941 ook vrienden waren? Enfin, na de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk had die guitige Norris plots een heel grote muil. Verhoudingen op scherp voor Silverstone, waar Lewis Hamilton ooit een aanslag pleegde op de Nederlander en de Britse fans juichend in het hek hingen. Vervelend volk. En dan nu: reprise, kwalificeren op Silverstone, LIVE.