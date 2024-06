We kunnen het over andere dingen hebben. Het weer, kunst, muziek, snelwegen, files, verbrandingsmotoren, uw oom, bloemen, vogels. Kan ons het schelen. F1 wordt namelijk helegaar niet spannend: MAX VERSTAPPEN WINT DE F1 GP VAN OOSTENRIJK! Alvast ingekopt. Met een enorme marge. Want hij is gewoon veel beter dan de rest. Lando Norris tweede, een of andere Mercedes derde. Sergio Pérez is een piemel. Later meer.

UPDATE - TOCH NIET. Max Verstappen en Lando Norris beuken elkaar eraf. Russell gaat winnen

UPDATE - 10 seconden penalty voor Max

UPDATE - Russell wint, Max nog 5de, blije eikel Norris eruit. Vriendschap tussen Verstappen & Norris effe afgelopen