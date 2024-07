Goudgele tijden voor sportliefhebbers met om 18.00 uur natuurlijk het Nederlands elftal, maar nu eerst de vierde etappe van de Tour de France. En dat is er eentje: de Galibier met de finish in het dal van wintersportdorp Valloire. De Galibier is 23 kilometer lang tegen 5,1% en dat zullen we even in perspectief zetten: de Knobbel is 2,5 kilometer tegen 1,9%, de Posbank is 2,2 kilometer tegen 2.8% en het Kopje is 1,5 kilometer tegen 2.9%. Maar misschien had u vanochtend ook al een berg beklommen met Samantha. Het is Tadej Pogacar versus Jonas Vingegaard, die laatste van de Nederlandse ploeg. Ze zitten allemaal niet aan de doping dus u kunt gewoon genieten van een heerlijke koers. Voet van de Galibier is 15:35 uur op het snelste schema en 15:52 uur op het langzaamste schema. Stijlloze voorspelling: de vroege vluchter gaat 'm pakken. Over manieren om uw sportprestaties te verbeteren (voedingssupplementen, geneesmiddelen, biefstuk) mag u lullen in de comments. Later meerrrr.