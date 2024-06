Kastelen. Wijngaarden. Zonnebloemen. Categorieën. Truien. Plakbidonnen. Chasse patates. Stoempen. Snokken. Linkeballen. Geel. Het nieuwe wielrennen. Telefoneren. Jumbo Visma. Visma Lease a Bike. Control Room. Lossen. Demarreren. Chateau. Aan het elastiek hangen. Abandon. Bonificatie. Bolletjes. U hoort: het is weer tijd voor de lekkerste sportweken van het jaar. Televisie op de achtergrond aan. Kijken naar mannetjes die op de pedalen 'stoempen' terwijl u met de rechterhand in de broek en de linkerhand in de Cheetos roept dat een of andere renner 'nu niet moet lossen en een beetje moet doortrappen'. De TOUR DE FRANCE. Vandaag meteen bal: de eerste etappe van Florence naar Rimini (206 km) is een sloper met een hoop kleine klimmetjes. Favorieten om de eerste etappe te winnen & dus het eerste geel te pakken: Pogacar, Pidcock, Bettiol en misschien stiekem toch ook ONZE MATHIEU VAN DER POEL. Het is koers. Lekker man.