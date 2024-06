De achtergrond-bewijslast reikte op dag 0 al tot het plafond natuurlijk, maar dit verzegelt de boel wel.

Het drietal (zelf 12, 13 en 13 jaar oud) bedreigde het slachtoffer (12) met verbranding door een aansteker naast haar wang te houden, filmde haar "vaginale, anale en orale verkrachting", dwong haar "papier door te slikken", dwong haar tot een toezegging van 200 euro en dreigde haar en haar familie te vermoorden.

U wist al dat het drietal tijdens het politieverhoor gezegd had dat het slachtoffer "slecht gepraat had over Palestina", dat ze "uit wraak" handelden, ook omdat ze haar joodse achtergrond verzwegen zou hebben. En dat een van de daders "antisemitische teksten, afbeeldingen en een verbrande Israëlische vlag" op zijn telefoon had.

Maar gisteren bleek uit een exclusief interview met haar ouders in Le Parsien het volgende:

De moeder vertelt dat het slachtoffer onder druk van het anti-joodse sentiment sinds 7 oktober eerder dit jaar tegen een van de daders had gezegd "dat ze zelf moslim is".

Daarover zou de dader - haar "ex crush" - tijdens het voorval tegen het slachtoffer hebben gezegd: "Waarom heb je gelogen? Ik weet dat je geen moslim bent... Dus welke religie heb je?"

Ook vertelt de moeder dat haar dochter tijdens haar 'vrijlating' "gedwongen werd op Allah te zweren dat ze niets zou vertellen, niet tegen haar ouders en niet tegen de politie. Ze vroegen haar zelfs zich tot de islamitische religie te bekeren."

En omdat uw antropologisch vakblad GeenStijl.nl op de dag zelf al genoeg gezien had, durfden we toen al aan wat hierbij dus ongebruikelijk expliciet bevestigd is:

"Elke vorm van seksueel geweld door moslims tegen niet-islamitische slachtoffers is een vorm van jihad en moet met terroristisch oogmerk berecht worden, anders heb je het gewoon niet begrepen."