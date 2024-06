Deaud: Shifty Shellshock, die eigenlijk Seth Binzer heet. Werd eind jaren 90 en begin jaren 00 wereldberoemd met die maffe rapcore van Crazy Town - zo werd de single Butterfly een joekel van een klapper. Ander hitje uit die tijd: Revolving Door. "Now ladies come ladies go out my revolving door. Some ladies never come back most come back for more. I've got a house in the hills with a door that spins. Goes in and out out and in round and round again." En dan hebben ze die Nobelprijs aan Bob Dylan gegeven! Crazy Town schopte al een jaar of tien geen deuk meer in een pakje boter, ook omdat het met Shellshock niet zo lekker ging. Vorig jaar werd-ie nog opgepakt en ging z'n mugshot viraal: die zat niet lekker in de wedstrijd. Hij was verslaafd aan crack en kreeg het, ondanks hallucinante pogingen bij tv-programma's als Celebrity Rehab en Sober House, niet voor elkaar af te kicken. We vieren het waardeloze muziekjaar 2001 in het StamCafé. Proost.