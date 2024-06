De zon gaat weer schijnen in Nederland opperde recentelijk iemand in Den Haag. Iedereen: hahaha, nee, kijk maar naar buiten. Maar het is wel zo, lieve mensen. Tekst voor achter het vliegtuigje: GEERT HAD GELIJK. Volgende week 25 graden, blonde vrouwen, zon, zee, bikini's, bierrr, bbq & alle meeuwen op het strand OMGEVOLKT door Duitsers en dagjesmensen. We hebben er zin an!