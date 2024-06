Tunen we nu in op de treurbuis, voor een paar potjes bazenvoetbal van de bovenste plank. Eerst om 1800 uur de Spanjaarden tegen Modrić (138, foto) daarna om 21:00 uur de Milanese handtasjes tegen de mensensmokkelaars uit Tirana, met tussendoor (19:40 uur) een live persco met bondscoach Ronald Koeman, en ook Studio Fussball met good old Ramsj van Sjoerdhorst. EN VERDOMD! Rapper Donnie is er ook, want er wordt weer veel te veel statiemonnie op het veld gegooid. Mocht u geen bord op schoot hebben, maar nog aan de chipsnootjesbier zitten, hiero de superbelangrijke borrelnotentest van De Gelderlander. Fuck it, we verraden gewoon de uitslag alvast: Jumbo Cocktail Borrel Noten wint het NK Borrelnoten met een 9. Hierrrr de LIVESTREAM & dan gaan we eens kiek'n wat Italië met een bal kan.

RUST: 3-0 Spanje

PERSCO: Koeman HIERRR. Opstelling Oranje GEHEIM!