Kijk wij gaan niet zeggen dat het aan de 'overwinning' (JA MAAR GROENLINKS EN PVDA ZIJN TWEE PARTIJEN JA MAAR PVV HEEFT ER MEER ZETELS BIJ JA MAAR BIJ DE EUROPESE VERKIEZINGEN KOMEN PVV-KIEZERS NIET OPDAGEN ja maar de PVV heeft het toch echt slechter gedaan dan in de peilingen en uiteraard een stuk slechter dan bij de Tweede Kamerverkiezingen) van GroenLinks-PvdA ligt, maar de zon is niet gaan schijnen in Nederland. De regen is daarentegen wel gaan vallen. Overal regen. Regen in Noord-Holland, regen in Drenthe, regen in Limburg, regen in Brabant, regen in Overijssel en zelfs regen in Flevoland. Hebben jullie nou je zin???