All Eyes On de Feiten

Eerder deze week werd op Instagram een AI-gegenereerd plaatje met de tekst "All Eyes On Rafah" MILJOENEN keren gedeeld. Een klassiek stukje virtue signalling naar de mensen toe, zoals we dat eerder zagen bij Je Suis Charlie en Blackout Tuesday. Inmiddels wint een andere foto aan populariteit, die beweert "the real image" weer te geven. Toch even factfucken: het is geen foto uit Rafah.