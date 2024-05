Trumps winst in 2016 werd achteraf door slimme mensen die niet slim genoeg waren om het aan te zien komen verklaard met de slagzin: "The press takes him literally, but not seriously; his supporters take him seriously, but not literally." En zo is het natuurlijk ook met de uitspraak dat Trump schuldig is aan alle 34 aanklachten door actrice Stormy Daniels; die nemen we letterlijk, maar niet serieus.

Politico opent vandaag met "The key question is whether voters will satisfy their anti-Trump itch by voting against him in the presidential race while keeping an open mind about Republicans in other races."

Maar jongens, wees nou eerlijk. Deze uitspraak gaat echt niets in negatieve zin veranderen aan Trumps draagvlak onder zijn bestaande achterban. En gaat ook echt helemaal niets bijdragen aan hoezeer 'anti-Trump-stemmers op een andere Republikein gaan stemmen, in plaats van gewoon op Bidens body double.

Kortom, je kunt wel heel lang doorgeleerd hebben en op basis daarvan concluderen dat deze uitspraak van invloed gaat zijn op Trumps presidenti√ęle kansen. Maar dat is dus gewoon niet zo.

Bron? Gast wat bedoel je bron.