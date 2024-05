Goed nieuws voor iedereen die het door ex-moslim Ibn Warraq samengestelde boek 'Weg uit de islam' wil bestellen bij bol.com. Dat kan gewoon weer. Boekhandelaren die het boek (vol getuigenissen van afvallige moslims, met een voorwoord van Bas Heijne Afshin Ellian) aanboden kregen onlangs een mailtje van bol.com dat het uit het assortiment was gehaald wegens "aanzetten tot discriminatie en/of haat". Dat vonden wij nogal vreemd, want het boek is destijds in allerlei keurige couranten besproken zonder dat daarin werd gezegd dat het aanzet tot discriminatie of haat. Dus wij bol.com bellen. En nu blijkt het allemaal een foutje te zijn! Gelukkig maar.

"Het boek Weg uit de islam is inderdaad een korte tijd offline geweest onder het beleid voor aanzet tot discriminatie en/of haat. Dit gebeurde nadat één van de andere boeken van deze auteur, gevonden tijdens het valideren van onze dagelijkse monitoring, naar aanleiding van ons toetsingskader (dat is ontwikkeld is nadat bleek dat er allerlei antisemitische boeken via de site bestellen waren, GS) offline was gehaald. Als wij een boek offline halen van een auteur stellen wij een aparte monitoring in waar alle andere boeken van deze auteur in terechtkomen, zodat wij eventuele andere haatdragende boeken ook offline kunnen halen. Het boek Weg uit de islam heeft in deze monitoring een onjuiste stempel gekregen. Op basis van de tip van GeenStijl hebben wij een nieuwe validatie gedaan en op basis hiervan kunnen besluiten het boek weer aan te bieden op ons platform."

MAAR: Dat betekent dus er een ander boek van Ibn Warraq wél offline is gehaald. Uit navraag van GeenStijl blijk dit om de Engelse uitgave van het boek 'The Islam in Islamic Terrorism' te gaan. Volgens bol.com kan dit boek aanzetten tot discriminatie en/of haat, omdat beweerd wordt dat "islamitisch terrorisme komt door het geloof, en niet door afhankelijke mensen binnen het geloof". Oftewel: boeken waarin gezegd wordt dat islamtisch terrorisme worden veroorzaakt door de islam, zijn verboden. Ook de Engelse uitgave van 'Why The West is Best' en de Engelse en Duitse uitgaven van 'Why I Am Not A Muslim' worden door bol.com niet verkocht.

Bol.com benadrukt dat verkopers die het niet met de beslissing van het bedrijf eens zijn, daartegen bezwaar kunnen maken en dat er dan opnieuw naar gekeken wordt. Tegelijkertijd stelt de woordvoerder dat bol.com 'de winkel van ons allemaal' is, en dat bol.com wil dat iedereen zich welkom voelt. Nou ja. Iedereen. Meer: iedereen, behalve iedereen die vindt dat islamitisch terrorisme door de islam komt.