Schakelen we nu rechtstreeks over naar Het Zakendistrict van de BV Nederland in 020, waar een allegaartje rubbertegelgeneratie komt Boeroepen tegen ALLES. Het door Moskou, Teheran en Rafah gesponsorde Protestival is voor de verandering op de vrijmibo ipv zaterdag, want dat zal ze leren, die Wereldvernielers op de SnuifAs van Het HeteroKwaad. Organisatie heeft geen idee wie er allemaal op komen dagen vanmiddag, maar er wordt gerekend op een opkomst van 15.000 tot 20.000 pronouns. Gelieve niet te hard roflollen om Asha & het GGZ-clubje helemaal achteraan in de bus. Daar gaan we. Hamas! Hamas! Wie niet springt die is een slak! Frie Frie Menstruatieverlof! Femke Molenaar! Stopera = Moord! From The Amstel to Het IJ, Maak Eens Een ME-er Blij! Later meer.