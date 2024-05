Er is sinds maart een flitspalenoorlog gaande tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de vier grote steden. Het lijkt Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam een goed plan om zélf deze geldmachines te plaatsen. Dat mondde uit in een geinige Wie is hier nou de snackbar-competentiestrijd tussen de staande magistratuur en het lokaal bestuur. Handen af van mijn paal, vindt hoofdofficier Liesbeth Schuijer die eind april terugsloeg met de voor haar branche epische quote: "Het verkeer wordt niet veiliger door Nederland vol te hangen met flitspalen." Ze komt nu als winnaar uit de strijd: vanaf 1 juni gaat het OM en niet 020 met flitspalen handhaven op de maximum snelheid van 30 km/uur in de hoofdstad. Voor de automobilist maakt het niet uit want dokken zult u, de enige geruststelling is dat de centen niet in de Stopera terechtkomen maar bij het vertrouwde CJIB wat toch anders voelt.