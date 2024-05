Die zon die weer gaat schijnen, weet u wel, wordt dat nog wat? Nou in ieder geval niet morgen en overmorgen want dan moet u zich schrap zetten voor nog meer van die leipe buien als afgelopen dinsdag. "Gedurende de middag trekt het buiige regengebied verder het land op, waardoor het overal een geruime tijd gaat regenen. Lokaal kan het flink doorplenzen en op uitgebreide schaal zijn ook onweer, hagel en windstoten mogelijk." Hagel! In mei! Dat had je niet onder Mark Rutte! En zaterdag zijn de Zuidelijke gebiedsdelen de sjaak. "In het zuiden blijft het mogelijk tot en met de avond nat. Tot en met zaterdagavond kan hier lokaal weer ruim 50 mm regen vallen. Dat is wederom bijna een hele maandhoeveelheid die deze twee dagen kan gaan vallen en dat terwijl het in de zuidelijke helft al kletsnat is deze maand." Houd u veilig!