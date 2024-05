Ja vrienden het is weer tijd voor het jaarlijkse topic 'de ontkerkelijking zet nog steeds door terwijl het aantal moslims juist steeg, en de gemiddelde leeftijd van mensen in de kerk wordt steeds hoger, maar in de moskee niet'. Vorig jaar was de inhoud van dit topic: de ontkerkelijking zet nog steeds door terwijl het aantal moslims juist steeg, en de gemiddelde leeftijd van mensen in de kerk wordt steeds hoger, maar in de moskee niet. Dit jaar is het net even van hetzelfde, namelijk: de ontkerkelijking zet nog steeds door terwijl het aantal moslims juist steeg, en de gemiddelde leeftijd van mensen in de kerk wordt steeds hoger, maar in de moskee niet. Nou, wat ons betreft spoelen ze die geloven gewoon lekker ALLEMAAL door de plee. Huppa, katholieken, protestanten, moslims, allemaal weg ermee, en neem alle leden van de Klimaatkerk ook maar mee, want daar krijgen we inmiddels ook diarree van. Tot volgend jaar maar weer he, voor precies hetzelfde topic.