Wet: aangenomen. Vliegtuig: staat klaar met draaiende motor. Nu nog langs de """advocaten""". "Lawyers have told the Guardian that they will prepare legal challenges on behalf of individual asylum seekers. They can challenge their removal on a case-by-case basis, which could lead to their being taken off a flight list."

Maar ten eerste, hoe zat dit ook alweer. Hoe en waarom Rwanda? Het VK betaalt Rwanda de komende vijf jaar minstens €430 miljoen euro voor de overeenkomst en als het aantal boven de 300 mensen uitkomt krijgt Rwanda een extra cadeautje van €139 miljoen euro, plus €23.000 euro per extra individu boven de 300.

Hier wordt de deal maf overigens, want een tweede onderdeel van de overeenkomst is dat het VK als tegenprestatie "Some of the most vulnerable refugees living in Rwanda" opneemt, voornamelijk Congolezen die er al jaren in tentenkampen wonen. Volgens een bron betreft dit aantal echter "minder dan 50", maar dat is nu eenmaal zelden hoe dit werkt.

De 'gegadigden' in Engeland zijn migranten die het land op illegale wijze betraden. De geselecteerde eerste 350 zijn de juridisch kansarmste gevallen. Eenmaal in Rwanda aangekomen mogen ze aldaar opnieuw Brits, Rwandees of derdelandsasiel aanvragen.