Actie op A15, niet de rijksweg van Rotterdam naar Enschede maar maandag 15 april (zelfde datum als deze 88 - hé, daar staat 88 - jaar geleden) en bovendien wereldwijd. Gelikte site, gelikt filmpje en een gelikte boodschap: het zionistische project Israël moet beëindigd worden. En daar de wereldeconomie medeplichtig is aan genocide moeten op die dag op alle continenten de slagaders van het kapitalisme geblokkeerd en gans het productieraderwerk stilgezet. Een soort antisemitische marxisten dus; WE MUST ESCALATE. Echt vet groot want ruim 600 volgers op Twitter en volgens de site doet Nederland Utrecht4Palestine ook mee. Lekker opruiend sfeertje derhalve wat past bij de tijdsgeest gezien deze bijeenkomst zaterdag op de VU met als vraagstuk ‘of geweld tijdens demonstraties te rechtvaardigen is’. (H/T Hillel Fuld).