Coming Up! WAANZINNIG Paasweekend

Jajajaja klopt 100%, geen theorie. Doen ze nou altijd. Zeggen dat het volgende weekend lekker weer wordt EN DAN IS HET TOCH GEWOON PLEURISWEER zoals vandaag en gisteren. Typisch De Elite om op deze manier Het Volk eronder te houden ivm de aankomende werkweek. Maar als we De Kaarten mogen geloven gaat het nu echt gebeuren: de OpWaRmiNG van de AaRDe, tijdens het glorieuze paasweekeinde van 2024. Lekker in de bikini verstopeieren verstoppen, klokkie uurtje verzetten ivm zomertijd en bier met warme feeststol! Oant moarn.