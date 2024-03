Want als Israël een grondoffensief tegen Rafah start dan "zal dat een game changer zijn en zal dat politieke gevolgen hebben. Dan komt het kabinet onmiddellijk bijeen om zich te beraden. (...) Don't do it, het wordt een humanitaire ramp. (...) Er wordt niets uitgesloten, ook sancties niet." Het zal u verbazen, maar deze lijn is natuurlijk identiek aan die Nieuwe Toon van Biden.

Volgende week landt er een Israëlisch "Senior Interagency Team composed of military, intelligence and humanitarian officials" in Washington om te bespreken hoe Amerika de "alternatieve manieren" om Hamas in Rafah definitief te beëindigen dan precies voor zich ziet.

Maar de allergrootste vraag blijft natuurlijk of Hamas zijn laatste verdedigingslinie - die 1,4 miljoen burgers - naar veiligheid zal laten vertrekken per dezelfde Israëlische militair/humanitaire corridors die deze burgers ook richting Rafah leidde.