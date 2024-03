VN-organisatie UNRWA, bekend van Hamas-datacentra, Hamas-terreur en Hamas-maatschappelijk werkers, zit in geldnood sinds donoren (waaronder Nederland) de geldkraan hebben dichtgedraaid. Das ist ziemlich erbärmlich, dacht Ursula von der Leyen. En daarom maakt de Europese Commissie VOLGENDE WEEK 50 miljoen euro over naar de club. De commissievoorzitter heeft namelijk geen zin de lopende onderzoeken (klaar in april) af te wachten. Bovendien heeft UNRWA haar beloofd ervoor te gaan zorgen dat de kans dat VN-medewerkers volgende keer wéér meedoen aan terreur, moord en verkrachting te beperken. Ja, dat leest u goed: "Following exchanges with the Commission, UNRWA has also indicated that it stands ready to ensure that a review of its staff is carried out to confirm they did not participate in the attacks and that further controls are put in place to mitigate such risks in the future."