Stop maar met die integratieprogramma's, meedoensubsidies en participatieprojecten, want we zijn er al. Onze multiculturele samenleving is af. Klaar. Voltooid. Nederland bestaat momenteel uit honderd procent mengelmoes. Beter dan dit wordt het niet en met 'dit' bedoelen we natuurlijk de Feyenoord-djellaba. Maximaal cultuuroverschrijdend gedrag op de Rotterdamse tribunes. De hele Kuip host dadelijk in zo'n gewaad. Havenstadhooligans die helemaal los gaan in hun Marokkanenponcho, een Coolsingel vol djellaba's bij het volgende kampioenschap, djellaba's in de Barcaccia-fontein en djellaba's die het veld bestormen. Hand in hand als djellaba-kameraden. Iedereen gelijk in dezelfde lappen wit-rode stof en alle problemen de wereld uit. Zin in couscous nu.