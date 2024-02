Zometeen dadelijk direct op de stream hieronder de onthulling van Verstappens kersverse Red Bull, de RB20, waarmee hij op jacht gaat naar zijn vierde wereldtitel. Maar voor de ongeduldige Max-fans hierboven al beelden van de eerste testkilometers op Silverstone deze week. Met een auto die vrijwel identiek is aan de RB19 van vorig jaar en dat is logisch want dat was al een goede racer met die zenuwachtige Mexicaan achter het stuur en een dominant monster in de handen van de machine die Max is. De concurrenten moeten een serieuze stap zetten om te voorkomen dat ook dit seizoen iedere zondag het Wilhelmus uit de beeldbuis schalt. De sport kan wel een snelle McLaren, een Ferrari met goede strategie of een Mercedes die uit zijn slachtofferrol kruipt gebruiken. Of anders op zijn minst een team dat in de winter een briljant stukje nieuwe techniek ontwikkelde, waar Red Bull zelf niet aan dacht omdat ze te druk waren met achterhalen wie Christian Horner allemaal lastig viel met foto's van zijn wheelgun. Hoe dan ook, we gaan weer beginnen. Volgende week eerst de testdagen en een week later staat de eerste Grand Prix alweer op het programma en zullen we zien of iemand een verrassing uit de hoge hoed weet te toveren of dat Max wederom een jaar lang laat zien wie de absolute koning van het asfalt is. Zin in!

UPDATE: En daar is ie!