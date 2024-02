U mag weer aan de klus! Te land, ter zee en in de lucht keert terug! Het op Spel zonder grenzen na allerleukste programma uit de tijd dat de TROS nog onschuldig was. We hadden vroeger een poster van Marco Barink boven ons bed want die gozer kon werkelijk ALLES. Tobbedansen, Hoog en Droog, Snel naar de Bel: ALLES. Van Johan Vlemmix daarentegen kregen we vreselijke nachtmerries en ons voorgevoel als kind bleek natuurlijk helemaal te kloppen. Nu komt TLTZEIDL weer terug, helaas wel met Ruben Nicolai als de kogel uit het kijkcijferkanon, die televisiejanversteegh met meer talent dan Jan Versteegh. Te Land Ter Zee-icoon Jack van Gelder wordt dankzij zijn rol als Twitterrealist natuurlijk weer keihard genegeerd door WOKE televisieland!!1! Enfin, geniet van de voorpret. Fiets 'm erin, wij gaan kijken. Of zullen we Tom Staal...?