Houthi’s (ofwel de Ansar Allah, Arabisch voor “helpers van god”) in Jemen, Hezbollah in Libanon, Iraanse Revolutionaire Garde c.s. in Irak en Syrië, antichristelijk geweld in Sub-Sahara-Afrika door moslims, aanslagen in Syrië, Pakistan, en Jordanië, toenemende spanningen in de Zuid-Chinese Zee en Taiwan, serieuzere oorlogstaal uit Noord-Korea, staatsgrepen in Gabon, Guinee, Soedan, Tsjaad, Burkina Faso, en Niger,.., en zo verder zijn voorbeelden van toenemende spanningen.

Biden’s strategy is very simple: 1. Get as many illegals in the country as possible. 2. Legalize them to create a permanent majority – a one-party state. That is why they are encouraging so much illegal immigration. Simple, yet effective.

West’s coming war with Russia will be triggered by Arctic climate breakdown – @EURACTIV euractiv.com/section/arctic…

De lijst aan oplaaiende problemen en conflicten lijkt zowat eindeloos. Ieder conflict heeft zo weer zijn eigen achtergrond, maar op macroniveau hebben al deze conflicten een gemene deler; al helemaal als er naar de timing wordt gekeken.

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat er al sinds tijden een tweestrijd is tussen de nummers 1 en 2 op de wereldmacht lijst: Amerika en China. China is het afgelopen decennium flink ingelopen op Amerika en begint zich steeds meer te roeren. Zo heeft het via haar Belt and Road Initiative, allerlei posities verschaft die China toegang bieden tot infrastructuur, voedsel, grondstoffen en militair strategische locaties. Amerika daarentegen lijkt zich terug te trekken, op soms zeer onverantwoorde wijze zoals in Afghanistan.

De terugtrekkende beweging creëerde ruimte voor de voornoemde conflicten. Amerika kon niet langer alles en iedereen in het gareel houden. Dit is typisch wat er gebeurt als een wereldmacht over haar top is; het verliest kracht door interne conflicten, hoge schulden en meer van zulks; de andere actoren op het geopolitieke schaakbord maken daardoor nieuwe zetten, die andere actoren weer forceert een andere positie in te nemen en zo verder. Het eens (relatief) rustige Pax Americana meer, is langzaam aan het veranderen in een woest kolkende watermassa.

En toen kwam de aanval van Rusland op Oekraïne. Met goedkeuring op instigatie van de Chinezen, viel Rusland dus aan. Even los van Warschaupact, side deals met Gorbatsjov, Poetins obsessie met het oud Russische Rijk, NAVO en EU bemoeizucht, het echte verhaal betreft de Chinezen.

Zij proberen de VS bij allerlei conflicten te betrekken om enerzijds de kracht van de Amerikanen te meten, en anderzijds om deze kracht uit te putten. Geopolitiek technisch heeft China de VS op de pijnbank liggen. Door het aanwakkeren van allerlei conflicten, forceert China Amerika om nog meer van haar geld, tijd, mankracht en aandacht daar aan te besteden, waardoor Amerika steeds dunner wordt uitgesmeerd.

De Chinezen hebben dan ook via de Russische invloed op Iran, nagenoeg zeker een rol gespeeld bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Hetzelfde geldt voor de meer dan honderd aanvallen op Amerikaanse legerposten in het Midden-Oosten en de aanvallen van de Houthi’s op de scheepvaart. Intussen heeft China ook haar rabiate hond Kim Jong-un bij Poetin gebracht, om Rusland te voorzien van militair materieel en munitie voor de oorlog in Oekraïne. Dit zal het conflict verlengen en het Westen (lees Amerika) dwingen om nóg meer geld, materieel, munitie en zo verder te leveren. En dat gaat de VS niet in de koude kleren zitten want er zijn nu al tekorten ontstaan aan munitie en materieel. Intussen heeft de VS extra schepen liggen in het Midden-Oosten, terwijl het ook de Chinezen bij Taiwan in de gaten dient te houden.