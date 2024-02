Bij een joekel van een brand in Poeldijk (Westland) is de brandweer belaagd en bekogeld en moest de ME in actie komen. Krankzinnig. De eerste reactie: dan maar lekker weg met z'n allen. Brandweer mooi weer naar huis, laat de boel maar affikken en ze zoeken het maar uit. Maar je moet die eigenaar van die panden natuurlijk wel helpen. Dus is de oplossing: je pakt de relschoppers op, je zet hun adressen in het systeem en als er dan een keer de nood aan de man is bij Pietje aan de Kanaaldijk in Stinkdorp, dan ga je niet. "Wat zeg je Pietje? BRAND? Helaas! Er staat een sterretje bij je adres. Veel succes he!"