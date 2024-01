Dit zijn misschien wel de vijfenveertig mooiste seconden televisie van deze eeuw. Vijfenveertig seconden die het complete bestaan van Omrop Fryslân in één klap rechtvaardigen. Als geschiedenisstudenten over honderd jaar een beeld moeten krijgen van de "gewone Nederlander" in 2024, hebben ze aan deze video genoeg. Deze vrouw is alles van wat dit land Nederland maakt. Zij is Henk EN Ingrid. Van het pure wantrouwen tegen alles en iedereen tot het wel opendoen in de hoop dat er een geldprijs van de Postcode Loterij voor de deur staat. Van de 'verboden te roken'-sticker op de deur tot de peuk in haar hand. Kritische vragen stellen, maar toch goedbedoelende gasten binnenlaten. En dat culmineert allemaal in de presentatie van een machtig mooi stukje huisdecoratie en vooral het diepzinnige verhaal erachter. Dit is Nederland en het is prachtig.