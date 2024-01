De tweede week van het jaar was relatief rustig, maar natuurlijk werd wel de orgasmekloof opgelost, is er paniek bij AvroTros en willen we het toch even hebben over Winter vol Liefde!

Peter gaat even op vakantie, tot week 6!