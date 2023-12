Heet en nat, dat was het. Volgens het KNMI, en die kunnen het weten, regende het het afgelopen jaar heel erg vaak. Volgens ons, want wij komen weleens buiten, klopt dat. Ook was het volgens het KNMI wel warm, maar niet koud. Volgens ons, want wij komen weleens buiten, klopt dat ook. Gefeliciteerd dus allemaal met RECORDJAAR 2023. Recht zo die gaat, op naar de volgende.