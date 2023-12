Even wat cijfers. De conventionele schatting is dat Hamas' strijdkracht bestond uit zo'n 30.000 soldaten. IDF's hoogste woordvoerder Hagari zei gisteravond dat het sinds 1 december "meer dan 2000" Hamas-strijders heeft gedood, sinds het begin van Israëls oorlog tegen Hamas in totaal ongeveer 8000 in Gaza en nog eens 1000 op 7 oktober in Israël zelf. Ook lijkt de IDF "minstens 500" Hamas-'leden' gevangengenomen te hebben. Dat zou betekenen dat er inmiddels nog zo'n 20.500 over zijn.

En die ongelukkige 20.500 zijn degenen die een weerwoord mogen bieden op de aanstaande zeewater-pompen die tunnels onder laten lopen. Én op het aanstaande IDF-grondoffensief te Gaza-midden. "The IDF has begun to call on residents of central Gaza's Bureij to evacuate south, and head for shelters in Deir al-Balah, as the ground offensive expands," - zie kaartje. De grondoperatie te Gaza-noord werd gisteren al tot succesvol einde verklaard, dat is IDF-grond nu.

Dan even wat nieuws van achter de cijfers. Weet u nog, die IDF-soldaat die per ongeluk drie Israëlische gijzelaars doodschoot in een dichte oorlogsmist? Hij was gisteren op bezoek bij de moeder van het slachtoffer met dat opvallende rode haar, de 28-jarige Yotam Haim, ontvoerd uit kibboets Kfar Aza. "Public broadcaster Kan reported Thursday that the unnamed soldier, from the Bislamach Brigade’s 17th Battalion, paid a visit to Iris Haim, whose son Yotam Haim was shot dead together with two other hostages (...) The soldier’s visit on Thursday came after Iris Haim recorded a message a day earlier for the soldiers who killed her son, telling them that she and her family love them and do not blame them for his death." Zie de ondertitelde audio-opname van moeder Iris Haims boodschap na de breek.

Er zijn waarschijnlijk nog altijd 129 Israëlische gijzelaars in Gaza, waarvan 21 enkel de levenloze lichamen. Tijdens de vorige wapenstilstand werden er 105 Israëlische gijzelaars uitgeruild tegen 240 voor geweldmisdrijven met terroristisch oogmerk veroordeelde Palestijnen. Afgelopen woensdag wees Hamas een nieuwe week lange wapenstilstand van de hand. Hamas blijft bij hun eis dat Israël hun operatie "permanent staakt" en Israël blijft bij hun antwoord: nee.

Enfin, u bent weer bij. Meer belangwekkend beeldmateriaal na de breek. Wij gaan weer live:

Update 11:24 - Wow, deze videobeelden. "The IDF releases footage showing the elite LOTAR unit fighting in the Gaza Strip, including during an incident where the unit's troops identified a Hamas operative coming out of a tunnel shaft while opening fire at soldiers, apparently in an attempt to draw them to an explosive device planted nearby."

Update 12:45 - NSFW-foto: de nasleep van een drone strike op een auto in Gaza zuid, meerdere doden.