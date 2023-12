Bovenstaand het Houthi-antwoord op Ollongrens toezegging van "stafofficieren" aan de 10-landen-coalitie genaamd Operation Prosperity Guardian. De Houthi's sturen de bovende makkers. WIJ sturen "Combined Task Force 153, under control of the U.S. Combined Maritime Forces, which currently includes HMS Diamond, HMS Lancaster, HMS Chiddingfold, HMS Middleton, HMS Bangor, RFA Cardigan Bay, and the Italian frigate Virginio Fasan, three U.S. destroyers, and a French warship. (The US contingent may include include the USS Carney and USS Mason)." Kortom: 'iemand' gaat zwemmen, place your bets.

In vastelandsnieuws meldde IDF's hoogste woordvoerder Hagari gisteren dat de grondoperatie in Gaza Noord ten einde loopt, en wel omdat Hamas daar grotendeels geëlimineerd is. Ze gaan zich nu steeds verder zuidwaarts concentreren. Hagari: "We have moved to fighting in Daraj-Tuffah. Daraj-Tuffah is adjacent to Shejaiya, and it completes [our operations] in Jabaliya, Beit Hanoun, Shejaiya, and Daraj-Tuffah." (...) The IDF has said it has operational control over Beit Hanoun, Jabaliya, and several other areas of northern Gaza, as it works to dismantle Hamas’s battalions. The IDF has also indicated that it will take only several more days to complete operations in Shejaiya, where some of the fiercest fighting took place."

Kortom, de grondoperatie gaat niet slecht en wel goed, maar alles heeft een prijs. De IDF publiceerde gisteren opnieuw drie foto's en namen van in Gaza gedode soldaten, het IDF-dodental van de grondoperatie staat nu op 137.

Update 12:57 - "Gezinsleden van Palestijnen in Nederland die groen licht hebben gekregen voor gezinshereniging kunnen vanaf vandaag op de lijst komen om Gaza te verlaten. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten aan de NOS."