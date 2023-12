Onduidelijk of eventueel staatssecretaris Dierenwelzijn Dion Graus Er komen tribunalen in zijn oor heeft gefluisterd of Caroline van der Plas de doorslag gaf maar landbouwminister Piet Adema (CU) die begin dit jaar een einde aan de hertenkampen verordonneerde keert op zijn schreden terug: ze blijven toch bestaan. En dat komt geen moment te laat want in Doorn stonden ze al op het punt de hele kudde af te maken. VVD, PVV, SGP en BBB waren voor de verkiezingen (tevergeefs) het meest vocaal in hun verzet tegen de sluiting, sinds 22 november is Adema's gehoor aanmerkelijk verbeterd.