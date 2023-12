Over sommige grondrechten kun je niet onderhandelen. Zoals het recht van Tweede Kamerleden om het weekend de krant/het internet/de televee te lezen en dan een nieuwsberichtje uit te kiezen waarvan ze hopen dat De Mensen In Het Land er boos over zijn, een minister die er niet over gaat/er niks aan kan doen/er geen zin in heeft een paar irrelevante vragen te stellen en dan weer tevreden huiswaarts te keren. Artikel 68 in de Grondwet, al zou je kunnen zeggen dat we het zo natuurlijk nooit hadden bedoeld. Hoe dan ook, voor het eerst Vragenuurt de Kamer vandaag in de nieuwe samenstelling en MIEKE WAT STAAT ER OP DE AGENDA!?!?

Twee geweldige onderwerpen! Ten eerste het bericht 'Rode Kruis schiet te hulp bij overvol aanmeldcentrum Ter Apel' waarover Anne-Marijke Podt van D66 een paar dringende vragen heeft. Het bericht is overigens van 2 december.

Daarna komt Olger van Dijk van NSC met vragen over of de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Amsterdam niet strijdig is met de Grondrechten (130 km/u, red.) en/of de bestaanszekerheid. Olger van Dijk is overigens geen raadslid in Amsterdam, maar lid van onze nationale volksvertegenwoordiging.

Livestream na de breek!