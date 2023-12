Nabrander over het Songfestival waarvoor Joost Klein (die niet kan zingen) is uitgekozen om een liedje te gabberen in het gekkenhuis - dat is omdat 'de show' voor heel veel landen belangrijker is dan goed kunnen zingen en in die put liggen wij nu ook te spartelviolen. Joost is verkozen door een jury die al 80 jaar zit vastgeroest aan een stoel en amechtig probeert weg te komen (Kontnaald), nooit te betrappen is geweest op muzieksmaak (Lantinga), zelf wanstaltige nummers zingt (Jaap), een jaar of 25 geleden 1 hitje heeft gehad (Krezip) of gewoon volslagen onbekend is (de rest). Helemaal prima natuurlijk want wij laten de keuze van de komkommer in de supermarkt ook voor een groot deel bepalen door toeval maar HOE komt zo'n AVROTROS nou tot een keuze? Dat staat dus prachtigmooi verwoord in een interview met Mini Cooper in Het Parool. Haar muzikale verzelfmoording was alweer vergeten door Nederland maar het leek haar een goed idee iedereen eraan te herinneren. Ze werd achter de bar vandaan geplukt en toen ging het helemaal chocopasta: